La Cina pensa al 6G per scopi militari (Di lunedì 4 maggio 2020) Come riportava La Repubblica non più tardi di un paio di settimane fa, in Italia hanno superato quota 200 i comuni che bloccano le antenne 5G , creando problemi allo sviluppo di una rete proprio nelle zone dove ce ne sarebbe più bisogno. Motivate da preoccupazioni sanitarie più volte smentite dalle massime autorità scientifiche, a cominciare dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal’Istituto superiore della Sanità, tali ordinanze sono concentrate soprattutto proprio in quei piccoli comuni più bisognosi di banda ultra larga. Ma mentre nel nostro Paese assistiamo a questo dibattito paradossale – ulteriormente aggravato dalle fake news sui possibili legami fra il coronavirus e il 5G – in Cina si guarda già oltre e si pensa al 6G per scopi militari. Ora la Cina pensa al 6G per i suoi ... Leggi su it.insideover Spazio - la Cina pensa alla prima missione su Marte : si chiamerà Tianwen-1

