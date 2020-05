Juventus, Szczesny: «Ecco come decisi di lasciare Roma e di venire qui» (Di lunedì 4 maggio 2020) Szczesny ha descritto il momento in cui ha deciso che avrebbe lasciato la Roma per sposare la causa della Juventus: le parole del portiere Intervenuto sul canale Youtube Foot Truck, Wojciech Szczesny ha approfondito i motivi che lo hanno portato a trasferirsi alla Juventus. «Quando si arriva si percepisce subito quanto vincere sia importante. Ad un certo punto della tua carriera vuoi solo vincere e per me è bello essere parte di un progetto giovane. A 29 anni vuoi lottare per campionato e Champions League, non si può giocare per 10 o 20 anni con la stessa squadra senza vincere nulla. A Torino, con la Roma, sono venuto due volte in trasferta perdendo entrambe le gare per 1-0. Ho visto tutti i trofei disegnati sulla strada per gli spogliatoi… ho pensato “C***o, voglio giocare qui”». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Juventus - Szczesny : «Mani de Ligt? Gli arbitri hanno ammesso di aver sbagliato»

