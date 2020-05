Juventus, Cristiano Ronaldo è tornato in Italia: il jet privato è atterrato a Caselle (Di lunedì 4 maggio 2020) Dal Portogallo rimbalzavano voci sulla partenza di Cristiano Ronaldo e della sua famiglia da Madeira, nello specifico dall'aeroporto di Funchal. Lo staff di CR7 ha anticipato il giocatore, già nella giornata di ieri, e adesso anche il fuoriclasse della Juventus ha fatto ritorno dopo quasi due mesi. Quanto affermato da Jornal de Madeira trova ora conferma: Cristiano Ronaldo è atterrato in Italia alle 22.20 circa, all'aeroporto di Caselle, in compagnia di Georgina e dei figli. Cristiano Ronaldo... Leggi su 90min Juventus - si attende l’arrivo di Cristiano Ronaldo [VIDEO]

Ripresa allenamenti - la Juventus ha deciso : che succede con Cristiano Ronaldo?

Juventus-Atalanta 2-2 - Cristiano Ronaldo lascia il campo e va in Svizzera. Il ‘fenomeno’ aggredisce Muriel (Di lunedì 4 maggio 2020) Dal Portogallo rimbalzavano voci sulla partenza die della sua famiglia da Madeira, nello specifico dall'aeroporto di Funchal. Lo staff di CR7 ha anticipato il giocatore, già nella giornata di ieri, e adesso anche il fuoriclasse dellaha fatto ritorno dopo quasi due mesi. Quanto affermato da Jornal de Madeira trova ora conferma:inalle 22.20 circa, all'aeroporto di, in compagnia di Georgina e dei figli....

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Juventus ritrova Cristiano Ronaldo: il portoghese è appena atterrato a Torino ?? [@romeoagresti] - Sport_Mediaset : #Juventus, #CristianoRonaldo torna in Italia: in serata a Torino. L'aereo privato del fuoriclasse portoghese in vol… - SkySport : Cristiano Ronaldo è tornato in Italia ? - sportface2016 : #Juventus, #CristianoRonaldo è rientrato a #Torino insieme alla sua famiglia - rebel29_ : RT @SkySport: Cristiano Ronaldo è tornato in Italia ? -