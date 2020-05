Johnny Depp | Amber Heard ha usato lo smalto per farlo sembrare sangue

(Di lunedì 4 maggio 2020) Erika Pomella Nuove accuse piovono su, dopo l'ennesima dichiarazione choc fatta da parte diNon si fermano le dichiarazioni choc diche continuano a prendere di mira l'ex moglieper la causa di diffamazione da 50 milioni di dollari che dovrà essere discussa in Virginia, non appena si sbloccherà la situazione sanitaria negli Stati Uniti. La reputazione della, inoltre, è già stata duramente colpita dopo che sono stati resi noti degli audio in cui l'attrice ammetteva durante una terapia di coppia di aver più volte colpito il marito. Mentreassumeva un investigatore privato per scavare nel passato die trovare del fango, l'ex interprete di Jack Sparrow stava raccogliendo tutte le testimonianze utili a provare che durante la sua relazione conera lui la ...

Lutto gravissimo per Amber Heard. L'attrice di Aquaman ex moglie di Johnny Depp piange la morte della madre Paige, deceduta a 63 anni per una malattia. Lei stessa ha annunciato la scomparsa della mamm ...Amber Heard ha vissuto un compleanno amaro: non solo l’isolamento da Coronavirus, ma anche e soprattutto i continui attacchi via social. La vicenda riguarda le accuse di violenza ai danni di Johnny De ...