Jan van Eyck | il mondo del Cancelliere Rolin

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il grandissimo pittore fiammingo compone un quadro straordinario, dove il protagonista umano non teme di stare sullo stesso piano delle figure divine.Cosa pensa ilNicolas? Cosa attraversa la sua mente? Qualcuno si chiederà di chi intendo parlare, e io stesso, fino a oggi, non mi ero mai posto questa domanda. Ma, avendo scritto qualche giorno fa un piccolo saggio sui pittori che tengono le distanze e quelli che ci vengono incontro (per esemplificare, potremmo indicarne gli estremi in Piet Mondrian e in Jackson Pollock), il primo artista che mi è venuto in mente, nella fattispecie della distanza, è stato Jan van. Ogni suo dipinto lo dichiara, in quella luce cristallina che nessun artista prima di lui, e nessuno dopo di lui, ha colto. La Madonna solitaria, in una grande cattedrale gotica (ora al museo di Berlino), con le proporzioni irreali del ...