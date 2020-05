Jacopo, esce il singolo “Blue Monday”- Il video (Di lunedì 4 maggio 2020) È in radio il nuovo singolo di Jacopo dal titolo “Blue Monday”, estratto dall’album d’esordio “Colori”. È online anche il video del brano. Jacopo ha scelto di farlo adeguandosi alla nuova normalità che le circostanze attuali prevedono. Girato interamente in verticale con un cellulare, come fosse una lunga storia Instagram, il video racconta la quotidianità … L'articolo Jacopo, esce il singolo “Blue Monday”- Il video proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali (Di lunedì 4 maggio 2020) È in radio il nuovodidal titolo “Blue Monday”, estratto dall’album d’esordio “Colori”. È online anche ildel brano.ha scelto di farlo adeguandosi alla nuova normalità che le circostanze attuali prevedono. Girato interamente in verticale con un cellulare, come fosse una lunga storia Instagram, ilracconta la quotidianità … L'articoloil“Blue Monday”- Ilproviene da Bit Culturali.

LinaOttanelli : @mauicec @dirittipertutti @BrotzuFranca @jacopo_iacoboni Ma come ragionate? Non sono previsti tamponi. I contagiati… - Elena_Merlo_UK : @GPiziarte @jacopo_iacoboni Facendo in modo che chi è infetto non sia un pericolo(vedi tamponi,maschere etc).facend… - andrpoy : @massimomusante @jacopo_iacoboni Ma se il virus esce per errore da un lab, non lo trovi nel codice genetico. Qui si… - ElenaLorenzini9 : @launellGb @jacopo_iacoboni Ci sono, ci sono. Intanto dicono che loro col piffero che fanno il vaccino appena esce,… - mfaberdn604 : @jacopo_iacoboni Adesso facciamo così: paragoniamola a Salvini Meloni Berlusconi.... Conte non ne esce poi tanto male!!! O no??!! -

Ultime Notizie dalla rete : Jacopo esce Jacopo, esce il singolo “Blue Monday”- Il video Bit Culturali Jacopo, esce il singolo “Blue Monday”- Il video

È in radio il nuovo singolo di Jacopo dal titolo “Blue Monday”, estratto dall’album d’esordio “Colori”. È online anche il video del brano. Jacopo ha scelto di farlo adeguandosi alla nuova normalità ch ...

Analfabetismo? In Tunisia i fumetti spiegano come difendersi dal Covid

«Restez chez vous, ne sortez qu’en cas d’extreme nécessité» (State a casa, non uscite se non in caso di estrema necessità). La scritta è riportata in due lingue, francese e arabo, ma a colpire è sopra ...

È in radio il nuovo singolo di Jacopo dal titolo “Blue Monday”, estratto dall’album d’esordio “Colori”. È online anche il video del brano. Jacopo ha scelto di farlo adeguandosi alla nuova normalità ch ...«Restez chez vous, ne sortez qu’en cas d’extreme nécessité» (State a casa, non uscite se non in caso di estrema necessità). La scritta è riportata in due lingue, francese e arabo, ma a colpire è sopra ...