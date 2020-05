Italiani bloccati in Bolivia: “Smettetela di farci sentire dei desaparecidos in terra straniera” (Di lunedì 4 maggio 2020) Italiani bloccati in Bolivia: “Smettetela di farci sentire dei desaparecidos in terra straniera” “Siamo tanti, siamo quasi 60, ma non siamo numeri, siamo italiane ed Italiani che dovremmo e vogliamo ancora lavorare, sorridere, camminare, gioire, abbracciare, leggere, viaggiare; siamo madri e padri, fidanzate e fidanzati, studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, volontari e cooperanti, siamo italiane ed Italiani da oramai quasi due mesi bloccati in vari punti della Bolivia, ai quali sono stati negati vari dei diritti fondamentali per i quali tante vite si sono immolate ed ancora si immolano: sicurezza e movimento, riunione e lavoro. Ma soprattutto uguaglianza e cittadinanza”. Lo si legge nel comunicato inviato all’Unità di crisi della Farnesina dagli Italiani rimasti bloccati in Bolivia a causa dell’emergenza ... Leggi su tpi Il dramma di un gruppo di italiani bloccati in Kenya

Ultime Notizie dalla rete : Italiani bloccati Coronavirus, gli italiani bloccati a Cuba: «Fateci tornare a casa» Corriere della Sera Coronavirus, funzionano gli anticorpi del vaccino italiano ideato a Pomezia

Roma – Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal vaccino italiano dell’azienda Takis: lo indicano i test eseguiti nel laboratorio di Virologia dell’istituto Spallanzani. Lo ha detto all’Ansa l’am ...

Coronavirus: il vaccino italiano funziona. Anticorpi bloccano il virus

ROMA – Hanno esultato, nel laboratorio di virologia dello Spallanzani di Rona: il vaccino italiano funziona. Gli anticorpi prodotti generati nei topi dall’azienda Takis di Pomezia riuscirebbero a bloc ...

