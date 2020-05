Italia, dall'amor di patria alla disciplina: quei valori da non disperdere ora (Di lunedì 4 maggio 2020) Non strapaesani ma moderni ci siamo scoperti. Non lagnosi ma determinati ci siamo rivelati a noi stessi e agli altri, anche a chi è abituato a sottovalutare gli Italiani. Ma adesso che il... Leggi su ilmessaggero Fase 2 - Italia Viva dalla parte di parrucchieri ed estetisti

DALLA CINA/ Lao Xi : tentazione M5s e fase 2 - come reggeranno il Governo e l’Italia?

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di lunedì 4 maggio 2020) Non strapaesani ma moderni ci siamo scoperti. Non lagnosi ma determinati ci siamo rivelati a noi stessi e agli altri, anche a chi è abituato a sottovalutare glini. Ma adesso che il...

ricpuglisi : Oggi 3 maggio i casi confermati di #COVID19 in Italia sono cresciuti dello 0,66%: da 209328 a 210717, per un increm… - goggiasofia : Forza Italia, ripartiamo! ?????? Io e @michimoioli siamo pronte a metterci cuore e anima come non mai, motivate dall’… - repubblica : Oggi su Rep: ?? 'Noi, dimenticati dall'Italia'. Parlano i connazionali bloccati all'estero dalla pandemia [di CATERI… - ausoloda : RT @almor74: @g_occhionero @jimmomo @realDonaldTrump Ha nostro favore c’è che al comando degli USA oggi c’è @realDonaldTrump che vede bene… - parkalice2402 : RT @bics_bts_italia: ? La marca 'STONEHENgE Jewelry' in collaborazione con i @BTS_twt rilascerà delle collane dal tema 'MOMENT OF LIGHT'. L… -