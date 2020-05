Istat: in Italia a marzo +49% di decessi rispetto alla media (Di lunedì 4 maggio 2020) La pandemia di coronavirus in Italia ha causato migliaia di vittime. E l’aumento della mortalità è drammatico soprattutto in alcune zone del Nord Italia (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). È quanto rivela il Rapporto Istat sull'impatto dell’epidemia sulla mortalità, redatto insieme all'Istituto Superiore di Sanità. Nel confronto tra il mese di marzo 2020 con lo stesso mese degli anni precedenti emerge che il 91% dell'eccesso di mortalità riscontrato a livello medio nazionale si concentra nelle aree ad alta diffusione del virus: 3.271 comuni, 37 province del Nord più Pesaro e Urbino. Nell'insieme di queste province i decessi sono più che raddoppiati rispetto alla media dei mesi di marzo del quinquennio 2015-2019 (LA MAPPA DEL CONTAGIO - LE TAPPE - LE GRAFICHE). A Bergamo aumento mortalità del 568% Se si ... Leggi su tg24.sky FASE 2 - CROLLO PIL/ Blangiardo (Istat) : Italia al bivio tra Chernobyl e crisi greca

Secondo l’ISTAT il PIL italiano è sceso del 4 - 7 per cento nel primo trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente : è la peggior flessione dal 1995

