Istat, a marzo la mortalità in Italia è cresciuta del 49,4%. Più colpita la provincia di Bergamo (+ 568%) (Di lunedì 4 maggio 2020) L’Istat ha fornito i dati sulla mortalità nel primo trimestre 2020. Emerge che la mortalità ‘diretta’ attribuibile a Covid-19 in individui con diagnosi confermata è stata di circa 13.700 decessi. Nel rapporto – in collaborazione con l’Iss – si specifica che “la diffusione geografica dell’epidemia di Covid-19 si presenta eterogenea. E’ stata molto contenuta nelle Regioni del Sud e nelle Isole. Mediamente più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del Nord”. I dati del mese di marzo Considerando il mese di marzo – continua il rapporto – si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata (20 febbraio) fino ... Leggi su secoloditalia Studio Istat-Iss - a marzo decessi aumentati del 49 - 4%

L'Istat ha fornito i dati sulla mortalità nel primo trimestre 2020. Emerge che la mortalità 'diretta' attribuibile a Covid-19 in individui con diagnosi confermata è stata di circa 13.700 decessi. Nel rapporto – in collaborazione con l'Iss – si specifica che "la diffusione geografica dell'epidemia di Covid-19 si presenta eterogenea. E' stata molto contenuta nelle Regioni del Sud e nelle Isole. Mediamente più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del Nord". I dati del mese di marzo Considerando il mese di marzo – continua il rapporto – si osserva a livello medio nazionale una crescita del 49,4% dei decessi. Se si assume come riferimento il periodo che va dal primo decesso Covid-19 riportato al Sistema di Sorveglianza integrata (20 febbraio) fino

