‘Io e te qualche anno fa…’: Antonella Clerici triste, la foto nostalgica commuove i fan (Di lunedì 4 maggio 2020) Antonella Clerici ricorda il suo amatissimo Oliver In questi giorni la quarantena ha scatenato in tutti un forte senso di malinconia e angoscia. A quanto pare è accaduto lo stesso anche ad Antonella Clerici. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco nelle ultime ore ha avuto un momento di grande nostalgia e ha postato uno scatto del suoi caro amico a quattro zampe che purtroppo non c’è più. Nella foto in questione si vede il suo Oliver disteso sul pavimento con lei accanto che lo accarezza. Un’immagine ricca di emozioni e tanti ricordi. Infatti, Antonella Clerici e il cagnolino hanno vissuto insieme per ben 15 anni. Quando è venuto a mancare lo ha annunciato in diretta non riuscendo a trattenere le lacrime. A distanza di tempo, da una vecchia scatola di ricordi, Antonellina ha trovato questa foto amarcord e non ha potuto fare a meno di ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 4 maggio 2020)ricorda il suo amatissimo Oliver In questi giorni la quarantena ha scatenato in tutti un forte senso di malinconia e angoscia. A quanto pare è accaduto lo stesso anche ad. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco nelle ultime ore ha avuto un momento di grande nostalgia e ha postato uno scatto del suoi caro amico a quattro zampe che purtroppo non c’è più. Nellain questione si vede il suo Oliver disteso sul pavimento con lei accanto che lo accarezza. Un’immagine ricca di emozioni e tanti ricordi. Infatti,e il cagnolino hvissuto insieme per ben 15 anni. Quando è venuto a mancare lo ha annunciato in diretta non riuscendo a trattenere le lacrime. A distanza di tempo, da una vecchia scatola di ricordi, Antonellina ha trovato questaamarcord e non ha potuto fare a meno di ...

