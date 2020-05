Intesa Sanpaolo dona 5 milioni agli Spedali Civili di Brescia (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo, nell’ambito dei 100 milioni di euro messi a disposizione della sanità italiana tramite il Commissario Straordinario e la Protezione Civile, fa sapere che 5 milioni sono stati destinati all’Ospedale ASST degli Spedali Civili di Brescia per l’acquisizione di apparecchiature e attrezzature necessarie alla cura dei pazienti Covid-19. L’importo – spiega la banca guidata da Carlo Messina – sostiene inoltre l’avvio del progetto internazionale “Birth against Covid” finalizzato alla creazione di nuovi protocolli, test, training e proposte diagnostiche e terapeutiche relative al Coronavirus che consentirà importanti miglioramenti nel campo della diagnostica anti Covid-19. Il Gruppo bancario si dichiara pienamente “disponibile a sostenere la rinascita di Brescia e sta considerando con il ... Leggi su quifinanza Triboo - Intesa Sanpaolo sottoscrive prestito obbligazionario

Accordo Intesa Sanpaolo-Acri per il sostegno agli enti del terzo settore

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo, nell'ambito dei 100 milioni di euro messi a disposizione della sanità italiana tramite il Commissario Straordinario e la Protezione Civile, fa sapere che 5 milioni sono ...

