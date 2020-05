Inter-Juventus 2-3 e il mancato audio Orsato-Var su Pjanic: il Derby d'Italia finisce in Procura (Di lunedì 4 maggio 2020) Dalle pagine dell'edizione de Il Mattino di ieri sono arrivate le pesanti dichiarazioni di Giuseppe Pecoraro. Il capo della procura Figc dall'agosto del 2016 al dicembre 2019 è tornato sul discusso Inter-Juventus 2-3 del 28 aprile 2018, sfida decisiva per la corsa scudetto e condizionata dall'arbitraggio di Daniele Orsato prima con il rosso a Vecino a inizio gara e poi con la mancata espulsione di Pjanic che, già ammonito, viene graziato dopo una brutta entrata su Rafinha. "È stata la... Leggi su 90min Calendario ripresa allenamenti Serie A calcio : le date delle 20 squadre. Apre il Sassuolo - poi Inter e Juventus

