Inchiesta sanità Umbria, la procura chiude le indagini (Di lunedì 4 maggio 2020) Si è chiusa in quaranta pagine l’Inchiesta della procura di Perugia sui presunti concorsi pilotati da esponenti locali del Partito democratico all’ospedale di Perugia. Oggi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini da parte dei pubblici ministeri Mario Formisano e Paolo Abbritti all’ex governatrice della Regione Catiuscia Marini, all’ex sottosegretario all’interno Gianpiero Bocci e all’ex assessore alla sanità Luca Barberini. Tra i reati contestati figura l’associazione per delinquere. L’avviso riguarda 45 persone in tutto. Marini, Barberini e Bocci sono accusati di “aver creato una vera e propria rete di sistema attraverso cui condizionavano gran parte dei concorsi pubblici gestiti dall’Azienda ospedaliera di Perugia e da altre aziende” e “impartire le direttive ... Leggi su italiasera Concorsi sanità Umbria : chiusa inchiesta - contestata associazione a delinquere a ex presidente Marini e altri esponenti del Pd

