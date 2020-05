In Francia il Senato vota dice no alla fase 2 del premier Philippe, ma è un voto consultivo (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel pomeriggio di oggi aveva suscitato qualche perplessità da parte dei commentatori italiani il fatto che il premier francese Edouard Philippe si fosse presentato in Senato con il suo piano per la fase 2 e che i Senatori si dovessero pronunciare in merito. Erano subito partiti i distinguo con la situazione italiana, dove la fase 2 è stata decisa attraverso dpcm e – quindi – non è passata per il voto del parlamento. Tuttavia, occorre subito fare una precisazione: la votazione francese in Senato aveva soltanto un carattere consultivo e, pertanto, non è vincolante per il governo transalpino. LEGGI ANCHE > Com’era la storia della Francia coraggiosa sulla fase 2? fase 2 Francia, il Senato vota contro il piano del governo Ecco dunque che la contrarietà del Senato alla decisione dell’esecutivo francese sulla fase 2 per ... Leggi su giornalettismo Coronavirus Francia : 372 morti - quasi 11mila casi/ Il Senato : "È emergenza sanitaria" (Di lunedì 4 maggio 2020) Nel pomeriggio di oggi aveva suscitato qualche perplessità da parte dei commentatori italiani il fatto che ilfrancese Edouardsi fosse presentato incon il suo piano per la2 e che iri si dovessero pronunciare in merito. Erano subito partiti i distinguo con la situazione italiana, dove la2 è stata decisa attraverso dpcm e – quindi – non è passata per ildel parlamento. Tuttavia, occorre subito fare una precisazione: lazione francese inaveva soltanto un carattere consultivo e, pertanto, non è vincolante per il governo transalpino. LEGGI ANCHE > Com’era la storia dellacoraggiosa sulla2?, ilcontro il piano del governo Ecco dunque che la contrarietà deldecisione dell’esecutivo francese sulla2 per ...

gabriellabocca : RT @marcodemeu: In Francia i populisti come Mélenchon sono giustamente ridicolizzati e sbertucciati nell'aula del Senato. Da noi invece...… - giornalettismo : In #Francia c'è stato un voto in senato sulla #Fase2? Sì, ma aveva solo carattere consultivo. Inoltre, il senato s… - marketingpmi : RT @fnicodemo: Intanto in Francia: Senato respinge proposta governo su fase due. the grass is always greener on the other side, dicono qu… - elbiarjp : RT @marcodemeu: In Francia i populisti come Mélenchon sono giustamente ridicolizzati e sbertucciati nell'aula del Senato. Da noi invece...… - fpalermomm : RT @fnicodemo: Intanto in Francia: Senato respinge proposta governo su fase due. the grass is always greener on the other side, dicono qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia Senato Coronavirus, Senato francese boccia piano di riapertura Adnkronos Coronavirus, Senato francese boccia piano di riapertura

Il Senato francese ha bocciato oggi il piano di riapertura del governo, che prevede il riavvio degli esercizi commerciali e una ripresa progressiva dell'attività economica a partire dall'11 maggio. Se ...

Oggi ancora no, domani forse.

Prima o poi il coronavirus allenterà la propria presa e finirà di condizionare la nostra vita e le attività che venivano svolte ante lockdown riprenderanno. Tra queste ci saranno anche le manifestazio ...

Il Senato francese ha bocciato oggi il piano di riapertura del governo, che prevede il riavvio degli esercizi commerciali e una ripresa progressiva dell'attività economica a partire dall'11 maggio. Se ...Prima o poi il coronavirus allenterà la propria presa e finirà di condizionare la nostra vita e le attività che venivano svolte ante lockdown riprenderanno. Tra queste ci saranno anche le manifestazio ...