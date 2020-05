Il Signore degli Anelli – Le due torri: trama, cast e anticipazioni film (Di lunedì 4 maggio 2020) Il Signore degli Anelli – Le due torri: trama, cast e anticipazioni film La settimana si apre all’insegna dei grandi classici della letteratura e del cinema con Il Signore degli Anelli- Le due torri. La pellicola del 2002, in onda stasera 4 maggio 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stata diretta da Peter Jackson, regista e sceneggiatore neozelandese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Splatters – Gli schizzacervelli, Creature del cielo, King Kong, Amabili resti e Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato. il lungometraggio d’avventura, basato sul secondo parte dell’omonima trilogia scritta da J.R.R. Tolkien, ha potuto contare sulle musiche di Howard Shore, la fotografia di Andrew Lesnie mentre il montaggio è stato affidato a Michael Horton, Jabez Olssen. Il fantasy inoltre a ottenuto una ... Leggi su termometropolitico Stasera in tv - il Signore degli Anelli – Le due torri : trama e cast

