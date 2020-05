Il Signore degli Anelli le due torri | trailer trama e curiosità del secondo capitolo

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il– Le dueè il seguito de Il– La Compagnia dell’Anello, uscito nel 2001 e recentemente riproposto in tv. Il film è tratto dall’omonima seconda parte del romanzo di J. R. R. Tolkien ed è stato diretto da Peter Jackson. L’appuntamento in tv è per lunedì 4 maggio alle 21.45 su Canale 5 Il– le dueIl– le dueIl viaggio verso il Monte Fato continua, anche se Frodo e Sam si sono ormai divisi da Aragorn, Gimli, Legolas e tutto il resto del gruppo. Per assaltare la torre di Orthanc, e per sfuggire all’asfissiante inseguimento dei cavalieri neri i nostri eroi decidono di stringere un’alleanza con gli alberi viventi (Ent) e i cavalieri di Rohan e quelli di Gondor. Il ...