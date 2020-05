Il Segreto, anticipazioni oggi 4 maggio: don Ignacio preoccupato (Di lunedì 4 maggio 2020) anticipazioni “Il Segreto”, puntata oggi 4 maggio 2020. Solozabal è in pensiero per lo sciopero dei minatori, capeggiati da Matias, e offre il suo aiuto alla marchesa de Los Visos. Isabel, però, non intende dargli retta. Inizia lo sciopero dei minatori guidati dal leader che si sono scelti, Matias Castaneda. È lui che hanno riconosciuto come capo nella lotta contro il padrone. Castaneda è stato presentato ai lavoratoriArticolo completo: Il Segreto, anticipazioni oggi 4 maggio: don Ignacio preoccupato dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Il Segreto Anticipazioni 4 maggio 2020 : Ignacio mette da parte il rancore e va a parlare con Isabel!

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 maggio 2020 - puntata in replica : Un ammiratore segreto per Gabriella

Anticipazioni Il Segreto puntate dal 4 al 9 maggio 2020 : una sorpresa amara per Ignacio (Di lunedì 4 maggio 2020)“Il”, puntata2020. Solozabal è in pensiero per lo sciopero dei minatori, capeggiati da Matias, e offre il suo aiuto alla marchesa de Los Visos. Isabel, però, non intende dargli retta. Inizia lo sciopero dei minatori guidati dal leader che si sono scelti, Matias Castaneda. È lui che hanno riconosciuto come capo nella lotta contro il padrone. Castaneda è stato presentato ai lavoratoriArticolo completo: Il: dondal blog SoloDonna

infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 4 maggio 2020: Ignacio mette da parte il rancore e va a parlare con Isabel! - TempestaItalian : #IlSegreto: In Anteprima le scene più significative delle puntate in onda a partire da domani... #Anticipazioni e… - NotizieOra : Il Segreto, anticipazioni 4 maggio 2020: Isabel contro tutti - zazoomnews : Il Segreto Anticipazioni 4 maggio 2020: Ignacio mette da parte il rancore e va a parlare con Isabel! - #Segreto… - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni dal 4 al 9 maggio: cosa ha in mente Isabel? -