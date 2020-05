Il River Plate tenta Higuain | «Può fare molto per tornare»

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il direttore sportivo delFrancescoli lancia un appello a, che potrebbe lasciare la Juventus in estate Il direttore sportivo delEnzo Francescoli ha parlato del possibile ritorno in Argentina di Gonzalo, in scadenza di contratto con la Juventus nel 2021: «Tutti sono liberi di fantasticare, ma la realtà è che con un giocatore attualmente in Europa è sempre più difficile considerare la possibilità di un ritorno a causa delle enormi distanze economiche tra il nostro e il loro calcio». «Il giocatore stesso, però puòper. Il club farà tutto il possibile ma ci sono cose che ci sfuggono di mano. Ed è qui che insisto sul fatto che dipendedal giocatore». Leggi su Calcionews24.com

Indiscrezioni parlano di lui come possibile contropartita in un'operazione Higuain-River: ecco chi è Julian Alvarez, talento dei Millonarios. A Julian Alvarez non manca la personalità. A diciotto anni ...