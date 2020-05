Il ritorno di Federica Panicucci a Mattino 5 | Francesco Vecchi l’accoglie nel rispetto

(Di lunedì 4 maggio 2020) Inizia la fase 2 anche per5 che va in onda oggi 4 maggio 2020 con una nuova puntata e con il graditissimodi! Finalmente. La conduttrice, messa ai box dalle prime settimane dell’emergenza in modo da dare più spazio a cronaca, attualità e politica anche nell’edizione mattutina del programma, ha passato due mesi lontana dal suo programma e finalmente oggi ha fatto di nuovo capolino in tv! Sorridente e carica, laè tornata nello studio di5 e noi speriamo che insieme a lei tornino anche momenti più leggeri e intrattenimento ( come succede già anche negli altri programmi della rete). Se è vero che dobbiamo imparare a convivere in questa fase 2 con il virus, è anche vero che ci meritiamo momenti di spensieratezza.TORNA A5 IL 4 MAGGIO ...

mattino5 : RT @Unf_Tweet: Il ritorno di Federica Panicucci a #Mattino5: Francesco Vecchi l'accoglie nel rispetto delle distanze Bentornata! @fede_pan… - Unf_Tweet : Il ritorno di Federica Panicucci a #Mattino5: Francesco Vecchi l'accoglie nel rispetto delle distanze Bentornata!… - zazoomnews : Federica Panicucci fidanzato Marco Bacini sul ritorno di Mattino 5 - #Federica #Panicucci #fidanzato #Marco - zazoomblog : Federica Panicucci fidanzato Marco Bacini sul ritorno di Mattino 5 - #Federica #Panicucci #fidanzato #Marco - bnotizie : Federica Panicucci, fidanzato Marco Bacini sul ritorno di Mattino 5 -

Ultime Notizie dalla rete : ritorno Federica

Marco Bacini e Federica Panicucci, lui le scrive un messaggio: ritorno a Mattino 5 giorno importante, la fase 2 comincia così per la conduttrice Il fidanzato di Federica Panicucci è sempre presente ne ...Sono in casa, e quindi mi dedico alla lettura, un piacere che nel mio caso è ancora, in primis, quella di un libro cartaceo. Perchè in fondo non possiamo rinunciare al libro? La sostanza stessa del no ...