Il ritorno del corpo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sono uscita. Sabato, prima che finisse la Fase 1. Sono andata dal fruttivendolo, dal macellaio, in farmacia. Ho camminato per i marciapiedi deserti, ho attraversato la piazza (che coi suoi alberi capitozzati selvaggiamente sembra piena di mani contorte alzate al cielo, come se i giardinieri comunali fossero diventati gli scenografi della tragedia), ho percorso le viuzze più insignificanti per arrivare dove dovevo arrivare, perché non è lecito (ancora) non avere una meta.E mi sono accorta di una cosa, che non avevo pensato, in questi quasi due mesi di reclusione. Che non avevo mai pensato.Ho capito che ilè un oggetto sociale. Non è, come credevo, un dispositivo privatissimo, che esiste come centro mobile delle cose, e che passi il tempo a sistemare, adornare, limare, disciplinare, contenere, agghindare, camuffare, addestrare. Il confine sbarrato ...