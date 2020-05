Il ricordo del Grande Torino: un atroce destino al culmine della bellezza (Di lunedì 4 maggio 2020) Il ricordo del Grande Torino vive nella mente degli amanti del calcio. A 71 anni dalla tragedia di Superga: fermati solo da un atroce destino Il 4 maggio puoi essere tifoso di una sola squadra, che tu sia giovane, anziano e nel fiore della maturità: il Grande Torino segna il calendario del calcio. Un undici iconico, che divenne leggenda. Una storia tramandata ai posteri, che non può cessare di essere raccontata. Una meraviglia italiana fermata soltanto da un atroce destino, ammirata da qualsiasi club, ricordata da tutte le società. Neanche la morte riuscì a separarli. Tutti figli di una storia senza lieto fine. Il 4 maggio del 1949 l’areo si schiantava a Superga, ci lasciava la squadra più forte del mondo. Un ricordo che strappa le lacrime anche a chi non ha potuto ammirarlo in prima persona. “Se la sorte ti ha dato in dote di essere ... Leggi su zon Mondo del Cinema in lutto. Muore suicida a 63 anni : il ricordo della famiglia e dei colleghi

