“Il problema è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo il lato psicologico”, le indicazioni sulla ripresa (Di lunedì 4 maggio 2020) La Serie A torna in campo per la preparazione. Ma non solo, anche le squadre degli altri Paesi lavorano per una ripresa in sicurezza, un aspetto che dovrà essere valutato è quello psicologico. Paolo Rongoni, attuale preparatore atletico di quel Lione (ed ex di Lazio, Roma e Marsiglia) a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha affrontato la situazione. “Per tornare in forma ci vorrà un po’, è inevitabile. Almeno tre settimane, forse anche quattro, i primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Questa è una situazione diversa dalla preparazione pre-campionato». Già, anche perché lì gli atleti vengono da un periodo di vacanze, ... Leggi su calcioweb.eu LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Gallera sottolinea : “Il problema è ancora ben presente in Lombardia”

Ceccarini : “Il sogno resta sempre Castrovilli - il problema è la Fiorentina…”

Coronavirus - quando si ripartirà? “Il problema posto da Renzi è serio - serve una strategia urgente : dobbiamo inventare il modello italiano” (Di lunedì 4 maggio 2020) La Serie A torna in campo per la preparazione. Ma non solo, anche le squadre degli altri Paesi lavorano per una ripresa in sicurezza, un aspetto che dovrà essere valutato è quello psicologico. Paolo Rongoni, attuale preparatore atletico di quel Lione (ed ex di Lazio, Roma e Marsiglia) a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha affrontato la situazione. “Per tornare in forma ci vorrà un po’, è inevitabile. Almeno tre settimane, forse anche quattro, i primi 15 giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Ilpiù grande èl’aspettoanche ilpsicologico. Questa è una situazione diversa dalla preparazione pre-campionato». Già, anche perché lì gli atleti vengono da un periodo di vacanze, ...

borghi_claudio : Accendo la televisione e c'è Friedman con gli occhi fuori dalle orbite e dice di usare il MES ?? e che il debito non… - borghi_claudio : @fuoco_freddo @Danieleriz80 @michele_pittoni @ilPortaborse_ Beh interessante come teoria. Siamo andati dal 4 al 40… - CarloCalenda : Che quando lo Stato saprà gestire scuola, sanità, sicurezza, giustizia e infrastrutture ci porremo il problema dell… - mariamarilucen : RT @Patrizia_RF: 44 nordfricani (+ 78 + 67 + 9 fa198) più 750 dei gg scorsi fa 1000. NON C'È SCAMPO. Quando #Salvini bloccava ricordate… - creesstian : @ActuallyYL Yuri, mi sembrava abbastanza chiaro dal linguaggio utilizzato che non stavo parlando in modo così serio… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il problema Ricciardi: “Non è finita. Se i contagi salgono tra due settimane dovremo richiudere” La Repubblica