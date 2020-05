Il primo giorno della Fase 2, come va nelle città italiane? (Di lunedì 4 maggio 2020) Tutti distanziati e tutti con la mascherina. Si sono messi in fila per salire in questo modo sul treno i 192 passeggeri del primo Frecciarossa partito verso il Sud da Milano alle 7 e 10 di questa mattina. Il treno, diretto a Napoli, aveva a bordo soprattutto passeggeri con destinazione Puglia e Campania. Il temuto ritorno al Sud sta dunque avvenendo in tranquillità e senza ressa, come il ritorno al lavoro in tutta Italia. Leggi su vanityfair "Ma chi controlla?". Primo giorno della fase 2 sui mezzi pubblici

In fila per i treni verso il Sud nel primo giorno di Fase 2 - Stazioni di Milano come a ferragosto

Ultime Notizie dalla rete : primo giorno Nuova Zelanda, primo giorno senza casi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, contagi, morti e analisi dei casi in Toscana all’inizio della Fase due

A quasi due mesi dai primi provvedimenti di restrizione, il contagio in Toscana, pur proseguendo, ha ormai trovato un suo evidente trend in discesa. Negli ultimi giorni i nuovi casi sono stati mediame ...

Se ami l’Italia mantieni le distanze

Con un video apparso sui propri canali social, Palazzo Chigi nel primo giorno della Fase 2 sensibilizza gli italiani a mantenere le distanze e ad avere un comportamento responsabile per evitare di van ...

