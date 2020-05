Il piano di Vienna e Berlino per affossare il made in Italy (Di lunedì 4 maggio 2020) Antonio Signorini Gli ex Paesi rigoristi ora vogliono più aiuti di Stato per rafforzare le loro imprese. A danno delle nostre Più aiuti di Stato, maggiore flessibilità, vincoli europei allentati per un periodo che sia il più lungo possibile. Per una volta la proposta di allargare i cordoni della borsa viene dai paesi rigoristi e non dai mediterranei. Ma non è un caso. E per noi non è una buona notizia. Il dibattito sugli aiuti di Stato nazionali e su quali e quanti l'Europa ne debba consentire durante e dopo l'emergenza coronavirus è molto sentito dalle parti di Bruxelles. Molto meno da noi, dove ha invece preso piede prima quello un po' autoreferenziale sul Mes e poi quello sull'ingresso dello Stato nel capitale delle aziende destinatarie di aiuti. In sintesi, Il 19 marzo la Commissione europea ha approvato lo schema ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 4 maggio 2020) Antonio Signorini Gli ex Paesi rigoristi ora vogliono più aiuti di Stato per rafforzare le loro imprese. A danno delle nostre Più aiuti di Stato, maggiore flessibilità, vincoli europei allentati per un periodo che sia il più lungo possibile. Per una volta la proposta di allargare i cordoni della borsa viene dai paesi rigoristi e non dai mediterranei. Ma non è un caso. E per noi non è una buona notizia. Il dibattito sugli aiuti di Stato nazionali e su quali e quanti l'Europa ne debba consentire durante e dopo l'emergenza coronavirus è molto sentito dalle parti di Bruxelles. Molto meno da noi, dove ha invece preso piede prima quello un po' autoreferenziale sul Mes e poi quello sull'ingresso dello Stato nel capitale delle aziende destinatarie di aiuti. In sintesi, Il 19 marzo la Commissione europea ha approvato lo schema ...

Il direttore Sommariva: nei giorni scorsi nuovi contatti con i manager di Pechino Ma sulla Via della Seta pesano le incognite della recessione globale TRIESTE L'interscambio dei traffici con la Cina ...

DALL'INVIATO A BOLZANO. «Hai visto i fuochi ieri notte?». L'incolta barba non riesce a nascondere a Jürgen Wirth il sorriso per quello che è successo tra sabato e domenica, nelle ore più buie: sulle m ...

