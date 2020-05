Il Papa emerito Benedetto XVI su matrimonio omosessuale e aborto: “Paragonabili al potere spirituale dell’Anticristo” (Di lunedì 4 maggio 2020) Benedetto XVI torna a parlare. E in Vaticano c’è sgomento. Anche perché l’ultima volta che Ratzinger aveva rotto il silenzio, dal monastero Mater Ecclesiae dove risiede all’interno dei Giardini Vaticani, si era aperta una guerra fredda con Papa Francesco. Uno scontro che ha avuto una sola vittima illustre: il segretario di Benedetto XVI, l’arcivescovo Georg Gänswein, rimasto solo formalmente prefetto della Casa Pontificia, ma di fatto privato di ogni autorità. Anche della possibilità di esercitare il suo incarico accanto a Bergoglio in tutte le udienze pubbliche e private, come era avvenuto fin dall’inizio del suo pontificato. Così come non è sfuggito agli osservatori che, in modo assolutamente irrituale, né a Natale 2019, né a Pasqua 2020 e nemmeno per il 93esimo compleanno del Papa emerito, il ... Leggi su ilfattoquotidiano Emma Marrone attacca Ratzinger/ "Mejo se sto zitta!" sul libro del Papa emerito

