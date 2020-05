“Il ministro Bonafede si dimetta” | sbotta l’opposizione dopo le affermazioni del

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) Hanno destato grande scalpore – soprattutto fra i deputati della Lega – le repliche dela quanto affermato ieri sera dal magistrato Di Matteo da Giletti, su La7. Oggi Giulia Bongiorno, Nicola Molteni, Jacopo Morrone ed Andrea Ostellari, come dicevamo parlamentari del Carroccio, hanno scritto in merito: “Rivolte, evasioni, detenuti morti, agenti feriti, migliaia di delinquenti usciti dal carcere, boss tornati a casa e il capo del Dap sostituito: come se non bastasse tutto questo, ora arrivano le parole di un magistrato come Nino Di Matteo in diretta tv. È vero che non è stato messo alla guida del Dap perché sgradito ai mafiosi? In ogni caso, anche senza le parole di Di Matteo,dovrebbe andarsene in fretta per i troppi scandali ed errori”. L’opposizione: “Accuse gravi, ora le dimissioni” “Il ...