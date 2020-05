Il giorno X non era il giorno X. L'inizio della fase 2 per gli italiani fila (quasi) liscio (Di lunedì 4 maggio 2020) Quando ci si aspetta il giorno X, il giorno in cui tutto va storto e il sistema non regge, beh, stai sicuro che giorno X non arriva e tutto sommato le cose vanno per il verso giusto. Un po’ quello che è successo oggi, primo giorno di fase 2 per gli italiani. Doveva essere l’inizio di un altro tipo di catastrofe, quella del mal funzionamento, del caos, dell’incapacità di sintonizzarsi nella nuova fase che l’Italia ha deciso di intraprendere. Ci si è svegliati con il fiato sospeso: “Che cosa succederà?”. Gli appelli alla responsabilità si sono molti moltiplicati, dal Capo dello Stato al presidente del Consiglio fino ad arrivare al ministro dell’Interno. Ci si aspettavano le difficoltà - che pur ci sono state - ma in scala maggiore di quella che poi in effetti nelle varie città da Nord a Sud si ... Leggi su huffingtonpost Nelle relazioni a distanza - sentirsi ogni giorno non vuol dire volersi più bene

