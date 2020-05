Il Futuro è arrivato – Sono stato selezionato per il sistema Zero Borders Europeo (Di lunedì 4 maggio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un post relativo al fantomatico e inesistente sistema Zero Borders Europeo. Quante volte dobbiamo dirvi che chiunque può stampare su un foglio di carta qualsiasi bizzarra fantasia, incollarci sopra loghi ministeriali scansionati o presi da Internet e millantare di avere un documento UFFICIALE!!!!!111!!! di cui fregiarsi. Il Futuro è arrivato – Sono stato selezionato per il sistema Zero Borders EuropeoCon tanto di didascalia IL Futuro E’ arrivato! Finalmente in fase 2 Sono riuscito ad essere uno dei primi in Calabria e in tutta italia a far parte del sistema Zero Borders Europeo. Stamattina mi hanno inserito il microchip sottocutaneo alla base del pollice e entro 3 giorni potrò cominciare ad utilizzarlo per pagare contactless senza né cellulare né carte. Il chip è controllato direttamente dallo ... Leggi su bufale Friends - Emma Geller-Green compie 18 anni oggi : il futuro è arrivato... (Di lunedì 4 maggio 2020) Ci segnalano i nostri contatti un post relativo al fantomatico e inesistente. Quante volte dobbiamo dirvi che chiunque può stampare su un foglio di carta qualsiasi bizzarra fantasia, incollarci sopra loghi ministeriali scansionati o presi da Internet e millantare di avere un documento UFFICIALE!!!!!111!!! di cui fregiarsi. Ilper ilCon tanto di didascalia ILE’! Finalmente in fase 2riuscito ad essere uno dei primi in Calabria e in tutta italia a far parte del. Stamattina mi hanno inserito il microchip sottocutaneo alla base del pollice e entro 3 giorni potrò cominciare ad utilizzarlo per pagare contactless senza né cellulare né carte. Il chip è controllato direttamente dallo ...

