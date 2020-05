“Il Covid-19 nato in un laboratorio di Wuhan” Il segretario di Stato Usa Pompeo accusa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) “Ci sono prove enormi a sostegno della teoria secondo cui il Coronavirus abbiamo avuto origine in undi virologia di Wuhan, non in un vicino mercato di animali selvatici”. A sostenerlo, nel corso di un’intervista alla Abc, è ildiamericano Mike. Secondola Cina avrebbe “fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non fosse informato in modo tempestivo. E’un classico sforzo di disinformazione comunista e di questo saranno ritenuti responsabili”. Il tabloid di Pechino Global Times, pubblicato dal Quotidiano del Popolo, organo di stampa del Partito Comunista Cinese, in risposta, ha invitato ildiUsa a “presentare questa cosiddetta prova al mondo, e specialmente al pubblico americano che continua a cercare di ingannare. La verità è chenon ha ...