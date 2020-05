Il coronavirus si trasmette attraverso l’acqua? Piscine e vasche idromassaggio sono un

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 4 maggio 2020) La fase 2 è iniziata da oggi emolte le domande che ancora gli italiani si stanno ponendo. Vi abbiamo parlato degli spostamenti, dei congiunti, dei viaggi. Ma c’è anche un’altra domanda che continuano in molti a porsi: ilsi puòrel’acqua? Lee lea rischio? Una domanda che interessa moltissime persone che si stanno tra l’altro chiedendo se questa estate, non potendo allontanarsi dalla regione di residenza, potranno almeno andare nelle SPA o magari in una piscina, sempre rispettando le norme di sicurezza che dureranno ancora per mesi, con il famoso distanziamento sociale. Le risposte arrivano direttamente dall’Istituto superiore di Sanità che in questi due mesi ha cercato di chiarire tanti dubbi degli italiani, di dare risposte e smascherare anche tante ...