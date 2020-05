Il Commissario Montalbano | trama | cast e anticipazioni stasera 4 maggio

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 4 maggio 2020) IlIn questo periodo così difficile per il nostro Paese, duramente colpito dal Coronavirus, una serie tv appassionante come Ilè proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul proprio divano. La fortunata fiction, in onda2020 dalle 21:25 su Rai 1, trascinerà il pubblico tra misteri e verità nascoste. Tornano quindi le indagini del funzionario di polizia più amato d’Italia che, grazie al suo incredibile intuito e capacità d’analisi, non si lascia scappare nessun dettaglio e riesce a risolvere anche i casi più difficili e oscuri. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Il!Segui Termometro Politico su Google News Il, ...