Il Commissario Montalbano su Rai1 con Le Ali della Sfinge, cast e trama replica del 4 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Torna l'appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano su Rai1. Stasera, 4 maggio, andrà in onda Le Ali della Sfinge, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2006 da Sellerio. L'episodio è stato trasmesso per la prima volta il 3 novembre 2008, registrando 8 721 000 spettatori e uno share del 30,97%. La regia è affidata, come da tradizione, ad Alberto Sironi.Per Montalbano non è un bel periodo. Il Commissario di polizia più amato del piccolo schermo, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti protagonista della collection tv di maggior successo in Italia, è alle prese con un caso intricato e allo stesso tempo ha dei problemi con Livia. Con la sua eterna fidanzata ci sono continui litigi, incomprensioni dovute alla distanza e nervosismo. Una mattina, Salvo riceve ... Leggi su optimagazine Il Commissario Montalbano lunedì 4 maggio in replica Le Ali della Sfinge

Il Commissario Montalbano - Le ali della sfinge – Rai1

Ascolti TV primetime - lunedì 27 aprile 2020 : Il Commissario Montalbano al 21.5% - Il Signore degli Anelli-La compagnia dell’anello al 9% (Di lunedì 4 maggio 2020) Torna l'appuntamento con le repliche de Ilsu. Stasera, 4 maggio, andrà in onda Le Ali, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, pubblicato nel 2006 da Sellerio. L'episodio è stato trasmesso per la prima volta il 3 novembre 2008, registrando 8 721 000 spettatori e uno share del 30,97%. La regia è affidata, come da tradizione, ad Alberto Sironi.Pernon è un bel periodo. Ildi polizia più amato del piccolo schermo, nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti protagonistacollection tv di maggior successo in Italia, è alle prese con un caso intricato e allo stesso tempo ha dei problemi con Livia. Con la sua eterna fidanzata ci sono continui litigi, incomprensioni dovute alla distanza e nervosismo. Una mattina, Salvo riceve ...

Elisa31268651 : RT @SoloLibri: Il Commissario Montalbano questa sera in tv Le ali della sfinge: trama dell'episodio: ?? ? - SoloLibri : Il Commissario Montalbano questa sera in tv Le ali della sfinge: trama dell'episodio: ?? ? - bnotizie : Il Commissario Montalbano, Le ali della sfinge – Rai1 - Bit Culturali - manonfesso : @gabrillasarti2 chiederà al commissario Montalbano? - zazoomblog : Il Commissario Montalbano lunedì 4 maggio in replica Le Ali della Sfinge - #Commissario #Montalbano #lunedì… -