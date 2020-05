Il Commissario Montalbano | replica Le ali della sfinge | trama | cast e streaming

Leggi su tpi

(Di lunedì 4 maggio 2020) IlLe aliQuesta sera, lunedì 4 maggio 2020, in prima serata su Rai 1 va in onda inLe ali, episodiocelebre e amata fiction Il. La puntata è andata in onda per la prima volta nel 2008 riscuotendo un enorme successo di ascolti e ora la rete ammiraglia di viale Mazzini è tornata a proporla al suo pubblico nel ciclo di repliche degli episodi del poliziotto di Vigata interpretato da Luca Zingaretti. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su Le ali: la, ile come e dove vederlo in diretta tv o inL’episodio Le aliche andrà in onda nella serata di oggi è molto fedele al libro scritto da Andrea Camilleri, dal momento che lo stesso autore ...