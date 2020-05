Il Commissario Montalbano | Le ali della Sfinge | oggi 4 Maggio su Rai1 | trama e cast

Leggi su italiasera

(Di lunedì 4 maggio 2020) Ilandrà a caccia di farfalle su, nell’episodio messo in programmazione per la prima serata odierna, 42020. In piena emergenza coronavirus e appena entrati nella Fase2 ecco cosa vedremo nella puntata “Le ali”, ancora una volta con ilMontalbanno interpretato da Luca Zingaretti, alle prese con un caso spinoso che lo metterà alla prova. Il, Le alisu: cosa succede Con “Le ali” si avvia dunque un nuovo caso per Salvo, ildi polizia più appassionante del piccolo schermo, nato dalla geniale mente di Andrea Camilleri e interpretato da Luca Zingaretti. Ilprotagonistacollection tv di più successo in Italia,dovrà ...