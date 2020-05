Il Commissario Montalbano Anticipazioni 4 maggio | Salvo e Livia di nuovo in crisi

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il2020, in replica su Rai 1.svogliato e in bilico: rivelerà il tradimento a

Noovyis : (Il commissario Montalbano: Le ali della sfinge stasera su Rai1 in replica) Playhitmusic - - R9LuisNazario : “Le ali della sfinge”. Il commissario #Montalbano @RaiUno - settimocielo_1 : RT @LasiciliadiMont: LE ALI DELLA SFINGE, IL COMMISSARIO MONTALBANO STASERA SU RAI 1 - andreascaliatw : E questa #Fase2 si apre con un sempre piacevole commissario #Montalbano #Camilleri #LeAlidellaSfinge - SaraPri : RT @Biblio_ComuneFi: ?? Sulle orme di Pepe Carvalho, del Commissario Montalbano, di Fabio Montale e Costas Charitos: le nostre proposte di #… -

Ultime Notizie dalla rete : Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai 1: in onda nella prima serata di oggi, lunedì 4 maggio 2020, l’episodio Le ali della sfinge in replica. Il debutto invece è avvenuto 12 anni fa, in occasione d ...In una discarica viene trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Un tatuaggio sulla spalla sinistra potrebbe aiutare Montalbano a identificare la donna. Con "Le ...