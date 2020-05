Il Commissario Montalbano Anticipazioni 4 maggio | Galluzzo | poliziotto emotivo

arual812 : RT @AdamantinaCecia: #Montalbano Fazio e il commissario fannu tiatru! - paulmonite : Sto guardando Montalbano e non capisco se lui è oggettivamente un bravo poliziotto in gamba e sveglio o se lo sembr… - Andrea25062594 : RT @AndreaVerna: #Fase1 o #Fase2, le puntate del 2008 del Commissario #Montalbano, il lunedì sera, non me le toglie nessuno. - mvb66 : Sto Guardando Il commissario Montalbano - Le ali della sfinge in onda su Rai 1 - In una discarica viene trovato… - smatth66 : “Commissario mio marito non si ricorda più niente. Manco dove è stato rinchiuso. In stato confusionato me lo arritr… -

Commissario Montalbano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Commissario Montalbano