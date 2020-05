Il cinema si prepara a ripartire | alcuni set in Italia potranno riaprire dal 4 maggio

(Di lunedì 4 maggio 2020) Il, un po’ in tutto il mondo, è paralizzato. L’emergenza legata al Coronavirus ha infatti obbligato tutte le produzioni a fermare i lavori e sono, di conseguenza, numerosi i lungometraggi rimandati (qui la lista). Inintravediamo un primo segno di ripresa. Ovviamente, siamo ancora distanti da una situazione di “normalità”. La Fase 2 è iniziata oggi, il 42020. Diversi esercizi commercialiriprendere l’attività. Le saletografiche sono ancora chiuse, ma i set nel Lazio sino a. La stessa regione ha invitato l’intero settore a rispettare alcune norme di sicurezza, utili per contenere la diffusione di questo virus. Le produzioniriprendere le riprese, ma rispettando diverse istruzioni, tra cui: Effettuare test agli attori e alla troupe; Distribuire ...

LumsaNews : Da oggi nel Lazio riaprono i set tra mascherine, distanze e controlli I dettagli con Andrea Murgia - ElisaCuccolo : RT @dariogrecoct: Domani L'Italia si prepara a ripartire lentamente. A piccoli passi. Sarà un inizio, una 'prima volta'. E oggi è un po' co… - Aquilonisenzac1 : RT @dariogrecoct: Domani L'Italia si prepara a ripartire lentamente. A piccoli passi. Sarà un inizio, una 'prima volta'. E oggi è un po' co… - dariogrecoct : Domani L'Italia si prepara a ripartire lentamente. A piccoli passi. Sarà un inizio, una 'prima volta'. E oggi è un… - MargheBordino : Più o meno il tempo di prepara un Cosmopolitan e ci vediamo qui ?? con le #TheGiornaliste. Aperitivo insieme per par… -

Ultime Notizie dalla rete : cinema prepara

Movieplayer.it

Com’era la società italiana oltre mezzo secolo fa? E quale ruolo giocavano le donne? A rispondere è il documentario in onda su Sky Arte, realizzato a partire dalle lettere inviate alle riviste femmini ...La Lionsgate per sicurezza proietta (molto) nel futuro l'uscita di due film molto attesi, il reboot Spiral - L'eredità di Saw e il quarto John Wick. Annunciate anche le nuove date di uscita di altri t ...