IL CASO ILVA ED IL CAOS ITALIA (Di lunedì 4 maggio 2020) Se qualcuno si aspettava il CAOS per oggi, 4 maggio, giorno dell'inizio della Fase 2 è rimasto spiazzato. Perché nelle grandi città (soprattutto sui mezzi pubblici) il tanto temuto assalto e disastro non c'è stato.Il CAOS però c'è, ma è da un'altra parte. Basta guardare nella pieghe di decreti, regolamenti, lotte di potere tra ente ed ente che ormai vanno avanti da due mesi, dall'inizio della pandemia.Prendete ad esempio quanto sta accadendo a Taranto, all'ILVA.L'azienda infatti è quasi paralizzata dal no della Asl di Taranto ai test sierologici per tutti i dipendenti. Un no motivato così: «Il progetto attivato autonomamente da ArcelorMittal - sostiene Asl Taranto - era stato comunicato ma non concordato in dettaglio in merito agli aspetti di messa in opera. Corre l'obbligo, infatti, di disciplinare il percorso ... Leggi su panorama Coronavirus - ultime notizie – In Italia superate le 20mila vittime. Lombardia - nuovo aumento dei contagi e dei morti. Nuovo caso sospetto all’ex-Ilva di Taranto

