Il blitz di De Benedetti Fonda Domani contro Repubblica

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 4 maggio 2020) Paolo Bracalini Il nuovo quotidiano farà concorrenza all'ex creatura rimasta ai figli. Annunziata direttore Carlo Deè pronto a tornare al suo vecchio mestiere di editore di giornali e arne uno nuovo, che faccia concorrenza a. Ci sarebbe già il nome per la testata dell'Ingegnere:. Dopo giorni di voci e indiscrezioni, alimentate dallo stesso Dee dalle sue critiche alla nuovatargata Elkann, arrivano le prime conferme che il progetto è già in pista. «Carlo Deha deciso dire un nuovo giornale che andrà su carta e su web e si chiamerà. Il quotidiano sarà diretto da un giovane non si sa di più per ora e farà concorrenza, manco a dirlo, a» scrive Open, il sito webto da Enrico Mentana, in un pezzo non ...