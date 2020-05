Il 4 maggio giorno della Liberazione? Ma è il più menagramo della Storia (Di lunedì 4 maggio 2020) Massimo M. Veronese Finalmente liberi o quasi dall’emergenza Coronavirus. Ma il giorno scelto per ripartire non è di quelli che porta bene: dalla tragedia di Superga al dramma del gran premio di Monza è sempre stata una data sfortunata. Che unisce anche Vallanzasca ad Al Capone Non è solenne come il 5, consegnato all’eternità da un’ode del Manzoni a Napoleone e dalle lacrime di Ronaldo all’Olimpico dopo la Caporetto con la Lazio, e nemmeno rivoluzionario come il 3, il giorno in cui inizia il maggio francese, nasce la prima mail e l’euro diventa la nostra unica moneta. Il 4 maggio se ne sta lì in mezzo a fare tappezzeria con l’aria del fratello sfigato, 124mo giorno del mese dicono gli almanacchi, quando non è bisestile, consegnato al patrocinio di 39 santi, il primo dei quali, San Ciriaco di ... Leggi su ilgiornale Oroscopo Paolo Fox oggi - 4 maggio 2020 : le stelle del giorno

Santo del Giorno 4 Maggio : San Floriano di Lorch

Oroscopo Branko oggi - 4 maggio 2020 : pronostici del giorno (Di lunedì 4 maggio 2020) Massimo M. Veronese Finalmente liberi o quasi dall’emergenza Coronavirus. Ma ilscelto per ripartire non è di quelli che porta bene: dalla tragedia di Superga al dramma del gran premio di Monza è sempre stata una data sfortunata. Che unisce anche Vallanzasca ad Al Capone Non è solenne come il 5, consegnato all’eternità da un’ode del Manzoni a Napoleone e dalle lacrime di Ronaldo all’Olimpico dopo la Caporetto con la Lazio, e nemmeno rivoluzionario come il 3, ilin cui inizia ilfrancese, nasce la prima mail e l’euro diventa la nostra unica moneta. Il 4se ne sta lì in mezzo a fare tappezzeria con l’aria del fratello sfigato, 124model mese dicono gli almanacchi, quando non è bisestile, consegnato al patrocinio di 39 santi, il primo dei quali, San Ciriaco di ...

6000sardine : Gruppi eversivi, organizzati mediante #telegram si preparano a riempire piazze per il 4 maggio. Il primo giorno di… - regionepiemonte : Emergenza #covid19 - BONUS PIEMONTE #imprese Da metà maggio gli interessati riceveranno una comunicazione via pec p… - chedisagio : 4 maggio. Il giorno della ripartenza coincide con quello della tragedia di Superga, 71 anni fa. Prima di tutto, on… - 24infodata : Per noi, in Italia, il 4 maggio è la riapertura, fase 1.1, un nuovo inzio, forse. Per gli appassionati di Guerre St… - SaverioMenniti : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno. Audio. -