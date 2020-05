«II calcio finanzia gli altri sport» | il 60% delle federazioni dipende dai contributi

(Di lunedì 4 maggio 2020) ARTICOLO DIE FINANZA PUBBLICATO SU IL FOGLIOIVO “Sarei un folle a demonizzare il: so che produce un fatturato e soprattutto paga tasse allo Stato che consentono di alimentare il fondo con cuimo tutti gli”. È questo, stando alle parole del ministro delloVincenzo Spadafora, il peso del … L'articolo «IIgli»: il 60%daistatali è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

lucianonobili : Ribadisco: il #calcio ha valore sportivo, sociale ed economico. Finanzia lo sport nazionale. Deve essere parte dell… - ciccionocera95 : RT @CalcioFinanza: «II calcio finanzia gli altri sport», ha detto Spadafora: il 60% delle federazioni sportive dipende dai contributi stata… - Chiariello_CS : RT @radiopuntonuovo: ???? @ItaliaViva, l'on. @lucianonobili: 'Quello di #Spadafora è un populismo di accatto. La ripartenza del calcio avrebb… - radiopuntonuovo : ???? @ItaliaViva, l'on. @lucianonobili: 'Quello di #Spadafora è un populismo di accatto. La ripartenza del calcio avr… - aquila7630 : @BDario22 C'è un ministro dello sport che sta trattando il calcio, terza industria del paese e che finanzia gli alt… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio finanzia

Calcio e Finanza

(Teleborsa) - Prende il via la partnership tra UBI Banca e Insuperabili, la Onlus nata a Torino nel 2012 per promuovere progetti a favore di giovani con disabilità cognitive, relazionali, emotive, fis ...Una fabbrica abusiva di ricambi auto falsi è stata scoperta dalla guardia di finanza in provincia di Torino. Sono stati sequestrati 15 mila pezzi e denunciate due persone. I militari della compagnia d ...