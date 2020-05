I test effettuati allo Spallanzani funzionano: candidati due vaccini italiani (Di lunedì 4 maggio 2020) «È andata bene. Il saggio effettuato sul virus di Covid-19 allo Spallanzani ci ha permesso di individuare i due “candidati vaccini” più promettenti. Nel giro di due settimane avremo i risultati di un mega-studio in corso a Castel Romano. Che ci dirà quanto dura la risposta immunitaria innescata, e ci permetterà di individuare il vaccino migliore da portare in sviluppo. E, se tutto andrà bene, potremo iniziare gli studi sull’uomo dopo l’estate. Vogliamo farli a Napoli, con il gruppo dell’oncologo Paolo Ascierto». Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore di Takis, azienda biotech di Castel Romano specializzata in vaccini anti-cancro, in corsa per un siero in grado di proteggere dal nuovo coronavirus. vaccini, Takis resta in gioco Se il gruppo di Oxford e ... Leggi su secoloditalia Test sul sangue effettuati in Giappone rivela : la mortalità da coronavirus è di gran lunga inferiore all’influenza

Vietri sul Mare - effettuati 200 test : tra tre giorni l’esito

Emergenza Covid-19 - effettuati 1.606 test rapidi per gli operatori sanitari (Di lunedì 4 maggio 2020) «È andata bene. Il saggio effettuato sul virus di Covid-19ci ha permesso di individuare i due “” più promettenti. Nel giro di due settimane avremo i risultati di un mega-studio in corso a Castel Romano. Che ci dirà quanto dura la risposta immunitaria innescata, e ci permetterà di individuare il vaccino migliore da portare in sviluppo. E, se tutto andrà bene, potremo iniziare gli studi sull’uomo dopo l’estate. Vogliamo farli a Napoli, con il gruppo dell’oncologo Paolo Ascierto». Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Luigi Aurisicchio, fondatore e amministratore di Takis, azienda biotech di Castel Romano specializzata inanti-cancro, in corsa per un siero in grado di proteggere dal nuovo coronavirus., Takis resta in gioco Se il gruppo di Oxford e ...

LaStampa : Test sul sangue effettuati in Giappone rivela: la mortalità da coronavirus è di gran lunga inferiore all’influenza - LaStampa : Studio del Kobe City General Medical Hospital su mille campioni di sangue: solo lo 0,01% è deceduto a causa del Cov… - giornalettismo : Arrivano ulteriori risultati positivi dopo i test sui topi effettuati con il #vaccino anti #Coronavirus (allo… - sechesi : In Germania la scorsa settimana sono stati effettuati 1724 tamponi tra Bundesliga e Bundesliga 2: trovati 10 casi p… - GianniVezzani1 : RT @byoblu: Altro che 'deportazioni'... qui se questa roba è confermata in tanti dovranno chiedere scusa a @byoblu, a Montanari, e alla ret… -