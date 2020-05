I malati di coronavirus sono finalmente scesi sotto le 100mila unità. Da ieri 195 decessi (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre in molte città italiane oggi si è tornati al lavoro con mascherina, guanti, ed anche un po’ di paura, poco fa la Protezione civile ha illustrato la situazione relativa all’emergenza sanitaria nel Paese. Ebbene, i dati che saltano subito agli occhi – confortandoci non poco – è tutto sommato ‘la tenuta al ribasso’ del numero dei decessi (a testimonianza che siamo in piena fase discendente), ed i malati, che sono finalmente scesi al di sotto delle 100mila unità (99.980, meno 199 da ieri). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 195, per la cifra complessiva di ben 29.079 dall’inizio dell’emergenza. Con i 1.225 delle ultime 24 ore, i guariti sono ora 82.879. In caduta libera anche i ricoverati con sintomi oggi 16.823, dopo i 419 in meno da ieri e, grazie a Dio, sono sempre meno i pazienti in terapia ... Leggi su italiasera I malati di Coronavirus scendono sotto quota 100mila. Ancora 195 vittime nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e ci sono 1.225 guariti in più

Coronavirus - il bollettino della Protezione civile : malati 99.980 (-199 da ieri) - morti 29.079 (+195) - guariti 82.879 (+1.225). Tra i positivi l'82% non ha sintomi

