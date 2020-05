“Ho visto tutto…” Caterina Balivo | lacrime in diretta a ‘Vieni da me’ Cosa è successo

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 maggio 2020) Un mese e mezzo dopo. E un groppo in gola che fatica a scendere. Così perè stato il ritorno a una parvenza di normalità. Oggi non è solo il giorno in cui il Paese si è svegliato di nuovo dopo il lockdown, ma anche quello che ha segnato l’inizio della Fase 2 anche per la televisione. Da settimane infatti, tutta la programmazione era stata sospesa. Da Mediaset, a cominciare dal programma cult del pomeriggio Uomini e Donne, alla Rai che ha dovuto rivedere il format di tutte le sue trasmissioni. Tra i tanti programmi tornati in onda su Rai Uno pure Vieni da me, nel consueto slot che va dalle 14 alle 15.40. Pernon è stato facile tornare a lavorare: dopo due mesi di sospensione era piuttosto titubante. Ma la conduttrice non si è tirata indietro e ha accolto la richiesta dell’azienda per la quale ...