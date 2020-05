“Ho il Coronavirus da 83 giorni, ma secondo il test sierologico sono negativa”: la storia di Elena (Di lunedì 4 maggio 2020) La storia di Elena, positiva al Coronavirus ma negativa al test sieroligico Elena Nanni è una onicotecnica professionista di San Marino, e ha iniziato ad avvertire sintomi riconducibili al Coronavirus a inizio febbraio, quando la pandemia non era ancora esplosa in Italia. Dopo quasi due mesi, quando ha fatto il primo tampone, è risultata positiva al Covid. Anche il secondo test, a cui si è sottoposta il 27 aprile, ha dato esito positivo, e secondo i medici Elena ha il Coronavirus da 79 giorni, da quando cioè si è ammalata di polmonite per la prima volta a febbraio. Un periodo in cui ha convissuto con il marito e il figlio, in cui è tornata sul luogo di lavoro prima che fosse imposta la quarantena e in cui ha fatto anche un test sierologico, a cui però è risultata negativa. Un altro aspetto allarmante della sua storia. “Se si ... Leggi su tpi Coronavirus - anche Giacomo Poretti ha avuto il Covid-19 : “Ho avuto dolori e febbre alta - per 8 giorni ho controllato il respiro”

Giacomo Poretti - l’annuncio dell’attore : “Ho avuto il Coronavirus” – VIDEO

Giacomo Poretti svela : “Ho avuto il Coronavirus - ripartirò dal teatro” – VIDEO (Di lunedì 4 maggio 2020) Ladi Elena, positiva alma negativa alsieroligico Elena Nanni è una onicotecnica professionista di San Marino, e ha iniziato ad avvertire sintomi riconducibili ala inizio febbraio, quando la pandemia non era ancora esplosa in Italia. Dopo quasi due mesi, quando ha fatto il primo tampone, è risultata positiva al Covid. Anche il, a cui si è sottoposta il 27 aprile, ha dato esito positivo, ei medici Elena ha ilda 79, da quando cioè si è ammalata di polmonite per la prima volta a febbraio. Un periodo in cui ha convissuto con il marito e il figlio, in cui è tornata sul luogo di lavoro prima che fosse imposta la quarantena e in cui ha fatto anche un, a cui però è risultata negativa. Un altro aspetto allarmante della sua. “Se si ...

Pontifex_it : Ho accolto la proposta dell’Alto Comitato per la #FratellanzaUmana affinché il 14 maggio i credenti di tutte le rel… - Corriere : «Ho curato Francesco e gli altri con i plasma: la terapia funziona» - Corriere : «Ho curato Francesco e gli altri con i plasma: la terapia funziona» - papel61 : RT @ZTiziana: Oggi: -non ho fatto nessuna commissione -non ho visto nessun parente -non sono ritornata a lavoro Praticamente,sono rimast… - EnriPostolov : RT @arcangeloroc: Ho avuto modo di vedere come dovrebbe essere il sistema di tracciamento e di notifica dei contagi da coronavirus messo su… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho Coronavirus Coronavirus, Luca Zaia: «La fase 2 è stata decisa dal governo. Io mi occupo di salute e regole» Corriere della Sera