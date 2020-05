Higuain | ipotesi River Plate | spunta la prima contropartita per la Juventus

Leggi su 90min

(Di lunedì 4 maggio 2020) Uno degli argomenti caldi in casariguarda il futuro di Gonzalo. Nonostante le recenti parole rilasciata a Sky Sport dal Chief Football Officer della, Fabio Paratici ("? Quando è partito era molto preoccupato in generale. È un ragazzo molto sensibile. Noi siamo legati a lui, sta facendo una stagione straordinaria, quindi speriamo continui con noi per l’anno che resta di contratto"), la permanenza del Pipita a Torino resta sempre più in dubbio. Come si legge...