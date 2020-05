borghi_claudio : Dato che qualcuno me lo chiede, la mia gif dove faccio sì con il dito deriva dall'audizione per il bilancio di gual… - Rinaldi_euro : CLAMOROSO DA BORGHI: LE SORPRESE DEL DEF SUL MES. IL MES LIGHT NON ESISTE. Chi ha dato il mandato a Gualtieri? Defl… - Rinaldi_euro : Lega, mozione di sfiducia a Gualtieri. Primo firmatario Salvini. Il testo - - LaStampa : Il titolare dell’Economia alla Camera chiarisce: “quelli sulla liquidità sono interventi assolutamente necessari, m… - LaStampa : Gualtieri: “Il meccanismo dei prestiti alle imprese sta funzionando, ma le banche adesso accelerino” -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Il Gualtieri: «La creazione di debito pubblico Ue è già nei trattati» Il Sole 24 ORE