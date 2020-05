Gruppo Menarini | accordo acquisizione Stemline Therapeutics per 677 milioni di dollari

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) –Inc. (NASDAQ:STML) per l’, da parte dell’azienda farmaceutica italiana attiva anche nella diagnostica, dell’industria biofarmaceutica americana impegnata nello sviluppo di ELZONRIS, farmaco innovativo per la terapia di malattie oncologiche, oltre che di altre specialità per malattie difficili da curare.dal corrispettivo massimo di 677di. Secondo i termini dell’, una società interamente controllata dallancerà un’offerta pubblica per tutte le azioni in circolazione diin base alla quale agli azionisti diverrà offerto un potenziale corrispettivo complessivo di 12,50Usa per azione, comprensivo di 11,50pagabili alla chiusura dell’, oltre a un ...