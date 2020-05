Grey’s Anatomy 16 verso il finale di stagione in Italia: anticipazioni ultimo episodio dell’11 maggio (Di lunedì 4 maggio 2020) Termina anche in Italia la programmazione di Grey's Anatomy 16, col finale di stagione anticipato a causa dell'emergenza Coronavirus. La serie si è fermata a 21 episodi dei 25 inizialmente previsti, per via del lockdown che ha interrotto le riprese a marzo. La sedicesima stagione si è conclusa il 9 aprile su ABC negli Stati Uniti e termina anche in Italia con l'episodio di lunedì 11 maggio in prima visione assoluta su FoxLife (canale 114 di Sky). Grey's Anatomy 16 è stata piuttosto fortunata da concludersi con un episodio che, malgrado non fosse stato scritto per quello scopo, ha saputo fungere da finale di stagione, perché ricco di trame che hanno trovato uno sbocco o un colpo di scena importante. Nel 21° episodio, dal titolo Buon viso a cattivo gioco (Put on a happy face), la malattia misteriosa di Richard trova finalmente una ... Leggi su optimagazine GREY’S ANATOMY 16 - anticipazioni puntata di lunedì 4 maggio su Fox Life

Grey's Anatomy 17 - Krista Vernoff rivela : "Spero di essere in grado…"

